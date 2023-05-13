В Екатеринбурге из-за пожара в квартире на Репина эвакуировалось 40 человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в Екатеринбурге на балконе седьмого этажа двенадцатиэтажного дома на улице Репина вспыхнул пожар. В результате происшествия сгорело имущество на балконе и в квартире.По предварительным данным, причиной пожара мог стать бычок, который попал на открытый балкон с другого этажа. К счастью, происшествие обошлось без жертв. Из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек, из которых семеро – дети.Как сообщили в пресс-службе МЧС, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 22.38, спасатели его потушили в 23.21. Всего в тушении были задействованы пять единиц техники и 17 человек личного состава.Площадь пожара составила 15 квадратных метров.