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В Ревде нашли подозреваемого в поджоге собственной квартиры

20.41 Среда, 17 мая 2023
Происшествия
Фото: МО МВД России «Ревдинский»
Полиция города Ревды объявляла в розыск местного жителя Алексея Яковлева. Мужчина подозревался в поджоге собственной квартиры, а когда нашёлся, признался в содеянном.

Пожар на улице Павла Зыкина в Ревде произошёл во вторник вечером, 16 мая. Горела квартира на предпоследнем, 5 этаже многоквартирного дома. Судя по следам горения, начался пожар в районе мягкого кресла, которое огонь частично уничтожил. Опалены пламенем оказались стены и потолок помещения, сгорело некоторое имущество. Своевременное вмешательство пожарных предотвратило распространение огня на соседние квартиры.

По информации ВК-группы «Ревда-инфо», жители дома посчитали случившееся намеренным поджогом. Не в последнюю очередь на такое подозрение их натолкнула личность проживающего в квартире. Он был неоднократно судим, на данный момент нигде не работает. Пожарные и полицейские версию о поджоге сочли убедительной, и сегодня Яковлев был объявлен в розыск.

Не прошло и суток, как разыскиваемый нашёлся. Его задержали сотрудники МО МВД России «Ревдинский». Оказавшись в полицейском участке, 40-летний мужчина признался, что действительно поджёг квартиру самостоятельно и умышленно, когда «по пьяной лавочке» задумал покончить с собой. Но когда огонь разгорелся не на шутку, мысль о суициде, да ещё таком причудливом, перестала казаться жильцу разумной. Он убежал из дома и скрывался на улицах города, пока не был задержан полицией.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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