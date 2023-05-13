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Екатеринбурженка предотвратила очередной пожар в Калиновском лесопарке
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Очередной природный пожар едва не начался в Калиновском лесопарке Екатеринбурга. Случиться этому помешала местная жительница, вышедшая на пробежку.
Самое печальное, что пожар, который удалось-таки предотвратить, оказался бы рукотворным. На это указывают улики — старые железнодорожные шпалы, которые загорелись то ли от брошенного кем-то окурка, то ли от целенаправленных действий злоумышленников.
Пылающие шпалы, брошенные неподалёку от железной дороги, обнаружила девушка по имени Юлия. По её словам, огонь уже перекинулся на сухую траву и распространялся дальше. «Проклиная курящих, кидающих окурки и любителей костров на природе, шпалы перетаскала на глиняную лесную дорогу. Обидно, что проехало на велосипедах 3 мужчин и ни один не остановился», — поделилась она в телеграм-чате «Калиновский лесопарк». При этом сильно пострадали кроссовки бегуньи — не выдержали высокой температуры от горящей листвы.
Сумев погасить открытый огонь, Юлия всё же вызвала в лесопарк пожарных. Те сделали проливку местности, чтобы предотвратить возобновление горения.
Самое печальное, что пожар, который удалось-таки предотвратить, оказался бы рукотворным. На это указывают улики — старые железнодорожные шпалы, которые загорелись то ли от брошенного кем-то окурка, то ли от целенаправленных действий злоумышленников.
Пылающие шпалы, брошенные неподалёку от железной дороги, обнаружила девушка по имени Юлия. По её словам, огонь уже перекинулся на сухую траву и распространялся дальше. «Проклиная курящих, кидающих окурки и любителей костров на природе, шпалы перетаскала на глиняную лесную дорогу. Обидно, что проехало на велосипедах 3 мужчин и ни один не остановился», — поделилась она в телеграм-чате «Калиновский лесопарк». При этом сильно пострадали кроссовки бегуньи — не выдержали высокой температуры от горящей листвы.
Сумев погасить открытый огонь, Юлия всё же вызвала в лесопарк пожарных. Те сделали проливку местности, чтобы предотвратить возобновление горения.
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