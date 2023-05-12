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Природные пожары стали причиной смертельного ДТП в Камышловском районе
Происшествия
Фото: Владислав Постников
В воскресенье, 14 мая, на загородной трассе Екатеринбург-Тюмень в дорожно-транспортном происшествии погиб человек. При выяснении обстоятельств сотрудниками ГИБДД города Камышлов было установлено, что авария произошла из-за сильного задымления, вызванного природными пожарами.
Смертельное ДТП случилось неподалёку от Камышлова. Погиб водитель грузового автомобиля «КАМАЗ-732730-5». Как поясняет телеграм-канал «Патрульный участок», видимость из-за задымления данного участка дороги была плохой, поэтому погибший не сумел правильно оценить дистанцию до движущегося впереди него транспорта. В итоге «КАМАЗ» врезался в автомобиль марки «Скания S4X200».
На место происшествия была вызвана «Скорая помощь». Но медики не успели помочь водителю грузовика — от полученных травм мужчина скончался до их приезда.
Смертельное ДТП случилось неподалёку от Камышлова. Погиб водитель грузового автомобиля «КАМАЗ-732730-5». Как поясняет телеграм-канал «Патрульный участок», видимость из-за задымления данного участка дороги была плохой, поэтому погибший не сумел правильно оценить дистанцию до движущегося впереди него транспорта. В итоге «КАМАЗ» врезался в автомобиль марки «Скания S4X200».
На место происшествия была вызвана «Скорая помощь». Но медики не успели помочь водителю грузовика — от полученных травм мужчина скончался до их приезда.
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