Природные пожары стали причиной смертельного ДТП в Камышловском районе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В воскресенье, 14 мая, на загородной трассе Екатеринбург-Тюмень в дорожно-транспортном происшествии погиб человек. При выяснении обстоятельств сотрудниками ГИБДД города Камышлов было установлено, что авария произошла из-за сильного задымления, вызванного природными пожарами.Смертельное ДТП случилось неподалёку от Камышлова. Погиб водитель грузового автомобиля «КАМАЗ-732730-5». Как поясняет телеграм-канал «Патрульный участок», видимость из-за задымления данного участка дороги была плохой, поэтому погибший не сумел правильно оценить дистанцию до движущегося впереди него транспорта. В итоге «КАМАЗ» врезался в автомобиль марки «Скания S4X200».На место происшествия была вызвана «Скорая помощь». Но медики не успели помочь водителю грузовика — от полученных травм мужчина скончался до их приезда.