Из-за непотушенной церковной свечи сгорела квартира в Нижнем Тагиле





– рассказали в свердловском МЧС. «Звеном газодымозащитной службы спасены четыре человека по лестничным маршам с помощью спасательных устройств. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы восемь человек, из них один ребенок»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 17 мая, в Нижнем Тагиле в одной из квартир седьмого этажа девятиэтажки на Ломоносова, 11 утром вспыхнул пожар. Причиной стала непотушенная церковная свеча, которую хозяйка квартиры оставила без присмотра.Как сообщает ИА «Все новости», женщина зажгла церковную свечу и ушла из комнаты. Через некоторое время она почувствовала запах гари, а, когда пришла проверить, увидела, что комната уже была охвачена огнем. Тогда пенсионерка выбежала на лестничную клетку, где ей помогли соседи.В результате происшествия никто не пострадал.В тушении были задействованы три единицы техники и восемь спасателей. В результате инцидент сгорели домашние вещи, мебель и отделка.