В Свердловской области горит 2 815 гектаров леса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает сокращаться площадь лесных пожаров. За сутки в регионе потушили 11 пожаров на площади 5 792 гектаров, в том числе большой пожар в Пышминском районе площадью 5 313 гектаров.По данным телеграм-канала «Не для протокола», продолжают действовать 25 пожаров на площади 2 815 гектаров. Из них локализовано 11 возгораний площадью 2 253 гектара, в том числе в Каменском районе (1 451 гектар), Махнево (380 гектаров) и Полевском (190 гектаров).Не локализованы 14 лесных пожаров на общей площади 562 гектаров, в том числе в Артемовском (254 гектара), Сосьве (150 гектаров) и Сухом Логу (40 гектаров).Как сообщили в департаменте информполитики региона, в тушении пожаров задействована авиация. Вчера в области работали семь спецбортов, которые произвели 128 сбросов – это в общей сложности 635 тонн воды.