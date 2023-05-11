Возрастное ограничение 18+
Пьяный водитель устроил ДТП в центре Екатеринбурга
Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Екатеринбурге на перекрестке Куйбышева – Розы Люксембург столкнулись автомобили Peugeot и Skoda.
Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, водитель Peugeot при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Skoda, из-за чего они столкнулись.
В результате ДТП пострадал водитель Skoda.
При проверке водителя Peugeot на трезвость алкостестер показал 0,300 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.
Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, водитель Peugeot при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Skoda, из-за чего они столкнулись.
В результате ДТП пострадал водитель Skoda.
При проверке водителя Peugeot на трезвость алкостестер показал 0,300 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В ДТП в Екатеринбурге погиб водитель Газели
12 мая 2023
12 мая 2023