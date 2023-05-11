Пьяный водитель устроил ДТП в центре Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке Куйбышева – Розы Люксембург столкнулись автомобили Peugeot и Skoda.Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, водитель Peugeot при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Skoda, из-за чего они столкнулись.В результате ДТП пострадал водитель Skoda.При проверке водителя Peugeot на трезвость алкостестер показал 0,300 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.Автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.