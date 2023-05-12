Пожилой женщине сломали челюсть в стоматологии Верхней Пышмы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жительница Верхней Пышмы пришла в местную стоматологию с жалобами на больной зуб. А покидала дантистов на «Скорой» с ещё большей проблемой. Те переусердствовали и сломали пациентке челюсть.Поначалу приём шёл в штатном режиме. Стоматологи определили, какой из зубов 85-летней посетительницы болит, «приговорили» его на удаление, поставили женщине укол с обезболивающим. Но дальше начался кошмар. Оказалось, что вырвать зуб не так-то просто — он за долгое время «эксплуатации» успел врасти в кость и никак не желал покидать десну пациентки. Стоматологи — надо отдать им должное — не сдавались, и бились над упрямым зубом, даже когда срок действия анестезии истёк. Но и зуб не сдавался тоже. А вот челюсть женщины оказалась не столь прочной и треснула.Перелом получился «качественным» — со смещением. Потерпевшую, которая про зубную боль забыла из-за другой боли, отправили в Екатеринбург, в Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн. Там её смещённую челюсть вправили и укрепили титановыми пластинами.Следственный комитет начал проверку произошедшего в верхнепышминской стоматологической клинике. Но вполне может оказаться, что за мучения пожилой женщины ответственности никто не понесёт. По крайней мере, главврач клиники в случившемся не видит ничего особенного. «Это осложнение. Оно было прописано как возможное в информированном согласии, которое пациентка подписывала», — приводят её слова наши коллеги из городского портала «E1».