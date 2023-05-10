Сбитого на дороге Ревда — Дегтярск лосёнка пытаются спасти уральцы

«Я как врач написала заключение. Оно неблагоприятное. Внешне у него повреждения тела, ушибы и травмы, перелом, возможно, оскольчатый (это будет видно только на рентгене). Не исключены травмы и разрывы внутренних органов. Нужно делать МРТ, рентген, УЗИ брюшной полости», — приводит слова Екатерины Ивановой издание «Ревда-инфо.ру»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пока спасённый из лесного пожара Борька осваивается на территории эко-фермы «Аркуда», на Урале идёт борьба за жизнь ещё одного молодого сохатого. Этого юного лося сбила машина на дороге между Ревдой и Дегтярском.Очередной горемыка значительно старше Борьки, но тоже ещё совсем молодой. К тому же, в ДТП он получил серьёзные травмы. Обнаружившие его минувшей ночью посреди дороги водители подняли шум и не оставили животное помирать в муках. До рассвета его караулили, поили водой. Днём к потерпевшему приехала ветврач, заведующая Ревдинской участковой ветлечебницей. Она поставила лосёнку успокоительное, осмотрела его и пришла к неутешительным выводам.Пока лосёнку присматривают место для временного содержания. Решается и вопрос о лечении травмированного животного. Пока опекающие лосёнка местные жители склоняются к тому, чтобы отвезти его в центр помощи раненым животным и птицам «Холзан» возле села Кашино.Вполне вероятно, данным случаем заинтересуется местное отделение ГИБДД. Водитель, сбивший лосёнка, предпочёл скрыться, что можно расценивать, как оставление места ДТП.PS По последней информации лосёнок, сбитый на дороге Ревда-Дегтярск погиб во время транспортировки.