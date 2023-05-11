Присутствие мамы не помешало ребёнку попасть под машину на дороге Берёзовского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Берёзовском машиной был сбит маленький мальчик, который за секунду до ДТП держал за руку старшую сестру. Мама тоже при этом присутствовала — шла рядом со своими детьми.Это случилось накануне вечером, на улице Красных героев. Женщина с детьми собиралась пересечь проезжую часть. Для этого она выбрала правильно место — нерегулируемый, но всё же пешеходный переход. От дорожно-транспортного происшествия семью это всё равно не уберегло. В последний момент 6-летний мальчик решил проявить самостоятельность, отпустил руку сестры и первым шагнул на проезжую часть. Там в этот момент проезжал автомобиль марки «Лада Гранта».Пострадавшего ребёнка с места происшествия на «Скорой» увезли в травматологическое отделение Берёзовской центральной городской больницы. К счастью, укладывать мальчика на больничную койку не пришлось — травма оказалась хоть и болезненной, но не серьёзной: ушиб голеностопного сустава. После необходимых процедур врачи отпустили малолетнего пострадавшего домой.Меж тем, сотрудники ГИБДД выясняли обстоятельства происшествия и, в частности, проверяли личность водителя «Лады». Как сообщает издание «Новости золотого города», оказалось, что в текущем году мужчина уже 5 раз был уличён в нарушении правил дорожного-движения, за что привлекался к административной ответственности.