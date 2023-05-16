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Площадь пожаров на территории Екатеринбурга в 2023 году уже в несколько раз превысила показатель 2022 года
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Площадь пожаров на территории Екатеринбурга в 2023 году уже почти в 3,5 раза превысила годовой показатель прошлого года.
Председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова озвучила эти цифры на сегодняшнем заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности населения. Если за весь 2022 год на территории муниципального образования «город Екатеринбург» огонь прошёл площадь 35 га, то с начала 2023 года огнём было пройдено уже 118 га.
Большая часть пожаров, по данным Благодатковой, происходит на территории лесов, находящихся в федеральной собственности, кратно меньше – на муниципальных лесных угодьях. К примеру, из 35 га пожаров в прошлом году лишь около 1 га горело в лесах, находящихся в муниципальной собственности, в этом году из 118 га 79 пришлось на федеральные леса, 39 – на муниципальные. Одной из причин, по словам чиновницы, является то, что в лесах, находящихся в федеральной собственности, больше валежника и там хуже дела обстоят с прокладкой противопожарных минерализованных полос. При том, что общая площадь лесов, находящихся в федеральной и муниципальной собственности, примерно одинакова – 8 и 7 тысяч га соответственно.
Председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова озвучила эти цифры на сегодняшнем заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности населения. Если за весь 2022 год на территории муниципального образования «город Екатеринбург» огонь прошёл площадь 35 га, то с начала 2023 года огнём было пройдено уже 118 га.
Большая часть пожаров, по данным Благодатковой, происходит на территории лесов, находящихся в федеральной собственности, кратно меньше – на муниципальных лесных угодьях. К примеру, из 35 га пожаров в прошлом году лишь около 1 га горело в лесах, находящихся в муниципальной собственности, в этом году из 118 га 79 пришлось на федеральные леса, 39 – на муниципальные. Одной из причин, по словам чиновницы, является то, что в лесах, находящихся в федеральной собственности, больше валежника и там хуже дела обстоят с прокладкой противопожарных минерализованных полос. При том, что общая площадь лесов, находящихся в федеральной и муниципальной собственности, примерно одинакова – 8 и 7 тысяч га соответственно.
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