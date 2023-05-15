В Нижнем Тагиле первокласснице, пострадавшей в спортзале, выплатят 81 тысячу рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле со школы №23 взыскали компенсацию морального в пользу первоклассницы, которая получила травму зубов в спортивном зале.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 12 января первоклассники, посещающие группу продленного дня, с воспитателем пришли в спортзал для проведения спортивных игр.В это время одна и учениц подбежала к шведской стенке и стала подниматься по ней. Из-за технической неисправности сооружения девочка упала на спину. Затем перекладина шведской стенки выпала из соединительных элементов и ударила ребенку по лицу, причинив механическую травму зубов.Прокуратура в связи с выявленными нарушениями внесла представление начальнику управления образования администрации Нижнего Тагила. После его рассмотрения нарушения устранили – провели работы по закреплению шведской стенки в спортзале.Также прокуратура направила в Ленинский районный суд Нижнего Тагила иск о взыскании со школы компенсации морального вреда и материального ущерба. Суд взыскал в пользу девочки 80 тысяч рублей компенсации материального вреда и 1 120 рублей компенсации материального ущерба