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В Нижнем Тагиле первокласснице, пострадавшей в спортзале, выплатят 81 тысячу рублей

15.24 Вторник, 16 мая 2023
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле со школы №23 взыскали компенсацию морального в пользу первоклассницы, которая получила травму зубов в спортивном зале.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 12 января первоклассники, посещающие группу продленного дня, с воспитателем пришли в спортзал для проведения спортивных игр.

В это время одна и учениц подбежала к шведской стенке и стала подниматься по ней. Из-за технической неисправности сооружения девочка упала на спину. Затем перекладина шведской стенки выпала из соединительных элементов и ударила ребенку по лицу, причинив механическую травму зубов.

Прокуратура в связи с выявленными нарушениями внесла представление начальнику управления образования администрации Нижнего Тагила. После его рассмотрения нарушения устранили – провели работы по закреплению шведской стенки в спортзале.

Также прокуратура направила в Ленинский районный суд Нижнего Тагила иск о взыскании со школы компенсации морального вреда и материального ущерба. Суд взыскал в пользу девочки 80 тысяч рублей компенсации материального вреда и 1 120 рублей компенсации материального ущерба

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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