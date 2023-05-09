Жительница Академического района Екатеринбурга заявила о стрельбе по окнам





– приводят слова жильцов в сообществе «Инцидент Екатеринбург». «Сегодня утром в ЖК "Школьный" на шестом этаже в третьем подъезде соседке выстрелили два раза в лоджию. Там везде камеры. Вызвали полицию, сотрудники уже на месте»,





– сказали в полиции. «В настоящее время утверждать, что в данном случае было использовано какое-либо оружие, преждевременно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром жительница дома №27/2 на улице Сахарова в Академическом районе Екатеринбурге обнаружила на балконном окне два отверстия, сильно напоминающих следы от пуль.В пресс-группе УМВД по городу заявили, что сообщение о «повреждении окна» поступило в отдел полиции №4 Ленинского района. Подтверждать или опровергать информацию о стрельбе по окнам там не стали, объяснив, что необходимо установить каким образом стекло было повреждено.