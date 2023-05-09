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Жительница Академического района Екатеринбурга заявила о стрельбе по окнам
Происшествия
Фото: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
Сегодня утром жительница дома №27/2 на улице Сахарова в Академическом районе Екатеринбурге обнаружила на балконном окне два отверстия, сильно напоминающих следы от пуль.
В пресс-группе УМВД по городу заявили, что сообщение о «повреждении окна» поступило в отдел полиции №4 Ленинского района. Подтверждать или опровергать информацию о стрельбе по окнам там не стали, объяснив, что необходимо установить каким образом стекло было повреждено.
«Сегодня утром в ЖК "Школьный" на шестом этаже в третьем подъезде соседке выстрелили два раза в лоджию. Там везде камеры. Вызвали полицию, сотрудники уже на месте»,
– приводят слова жильцов в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
В пресс-группе УМВД по городу заявили, что сообщение о «повреждении окна» поступило в отдел полиции №4 Ленинского района. Подтверждать или опровергать информацию о стрельбе по окнам там не стали, объяснив, что необходимо установить каким образом стекло было повреждено.
«В настоящее время утверждать, что в данном случае было использовано какое-либо оружие, преждевременно»,
– сказали в полиции.
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