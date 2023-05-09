В Свердловской области горит 13,6 тысячи гектаров леса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки количество природных пожаров сократилось с 29 до 23, а их площадь – с 18 577 до 13 687 гектаров.По данным телеграм-канала «Не для протокола», в регионе потушили 10 лесных пожаров на площади 7 828,49 гектара, в том числе крупный пожар в Невьянске (7 100 гектаров) и возгорание в Богдановиче (300 гектаров).Сейчас в Свердловской области продолжают действовать 23 лесных пожара на площади 13 687 гектаров. Локализованы 12 пожаров площадью 10 163 гектара, в том числе:- в Ирбитской районе – пожар на площади 4 017 гектаров;- Пышминской районе – пожар на площади 5 358 гектаров;- Талице – пожар на площади 600 гектаров.Не локализованы 11 природных пожаров на площади 3 524 гектара, среди них:- в Пышминском районе – пожар на площади 2 317 гектаров;- Артемовском – два пожара на площади 444 гектара;- Асбестовском – пожар на площади 50 гектаров;- Каменском районе – пожар на площади 215 гектаров.