Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области горит 13,6 тысячи гектаров леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки количество природных пожаров сократилось с 29 до 23, а их площадь – с 18 577 до 13 687 гектаров.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», в регионе потушили 10 лесных пожаров на площади 7 828,49 гектара, в том числе крупный пожар в Невьянске (7 100 гектаров) и возгорание в Богдановиче (300 гектаров).
Сейчас в Свердловской области продолжают действовать 23 лесных пожара на площади 13 687 гектаров. Локализованы 12 пожаров площадью 10 163 гектара, в том числе:
- в Ирбитской районе – пожар на площади 4 017 гектаров;
- Пышминской районе – пожар на площади 5 358 гектаров;
- Талице – пожар на площади 600 гектаров.
Не локализованы 11 природных пожаров на площади 3 524 гектара, среди них:
- в Пышминском районе – пожар на площади 2 317 гектаров;
- Артемовском – два пожара на площади 444 гектара;
- Асбестовском – пожар на площади 50 гектаров;
- Каменском районе – пожар на площади 215 гектаров.
По данным телеграм-канала «Не для протокола», в регионе потушили 10 лесных пожаров на площади 7 828,49 гектара, в том числе крупный пожар в Невьянске (7 100 гектаров) и возгорание в Богдановиче (300 гектаров).
Сейчас в Свердловской области продолжают действовать 23 лесных пожара на площади 13 687 гектаров. Локализованы 12 пожаров площадью 10 163 гектара, в том числе:
- в Ирбитской районе – пожар на площади 4 017 гектаров;
- Пышминской районе – пожар на площади 5 358 гектаров;
- Талице – пожар на площади 600 гектаров.
Не локализованы 11 природных пожаров на площади 3 524 гектара, среди них:
- в Пышминском районе – пожар на площади 2 317 гектаров;
- Артемовском – два пожара на площади 444 гектара;
- Асбестовском – пожар на площади 50 гектаров;
- Каменском районе – пожар на площади 215 гектаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».