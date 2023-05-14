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В Полевском мужчина с кувалдой напал на автомобиль оператора треноги
Происшествия
Коллаж: Вечерние ведомости (скрины из видео: «Полевской трубач»)
В Полевском в микрорайоне Зеленый Бор-1 мужчина с кувалдой напал на автомобиль, предположительно, оператора камеры, фиксирующей нарушения правил дорожного движения на дорогах.
Там же было опубликовано видео с произошедшим. На кадрах видно, как мужчина с кувалдой уверенной походкой идет к автомобилю и с замаха наносит удар по задней части машины. После этого появляется уже предполагаемый оператор, который сходу брызгает что-то в лицо обидчику, а через пару секунд, за кадром, отбирает кувалду.
По факту произошедшего сотрудники ОМВД начали проверку, сообщили в пресс-группе областного ГИБДД.
Там также подчеркнули, что комплексы фото и видео фиксации работают в аварийных местах для пресечения административных правонарушений, которые являются причиной ДТП. Места их работы утверждаются главным госинспектором безопасности дорожного движения региона.
«С самой настоящей кувалдой напал на оператора треноги в Зеленом Бору-1 некий упырь, за что и получил перцовкой в глаз, а также остался без ударного инструмента»,
– рассказали в телеграм-канале «Полевской трубач».
Там же было опубликовано видео с произошедшим. На кадрах видно, как мужчина с кувалдой уверенной походкой идет к автомобилю и с замаха наносит удар по задней части машины. После этого появляется уже предполагаемый оператор, который сходу брызгает что-то в лицо обидчику, а через пару секунд, за кадром, отбирает кувалду.
По факту произошедшего сотрудники ОМВД начали проверку, сообщили в пресс-группе областного ГИБДД.
Там также подчеркнули, что комплексы фото и видео фиксации работают в аварийных местах для пресечения административных правонарушений, которые являются причиной ДТП. Места их работы утверждаются главным госинспектором безопасности дорожного движения региона.
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