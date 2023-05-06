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При пожаре на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге пострадал человек
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Екатеринбурге в результате пожара на балконе десятиэтажного дома на Самоцветном бульваре пострадал один человек. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России Свердловской области.
Кроме этого, известно, что информация о пожаре поступила в 09.38. Возгорание произошло на балконе пятого этажа. Локализовать огонь удалось в 10.01 и потушить в 10.04.
Всего в тушении было задействовано четыре единицы техники и 17 специалистов МЧС.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России Свердловской области.
Кроме этого, известно, что информация о пожаре поступила в 09.38. Возгорание произошло на балконе пятого этажа. Локализовать огонь удалось в 10.01 и потушить в 10.04.
«До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек из них, три ребенка»,
– рассказали спасатели.
Всего в тушении было задействовано четыре единицы техники и 17 специалистов МЧС.
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