При пожаре на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге пострадал человек





– рассказали спасатели. «До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек из них, три ребенка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в результате пожара на балконе десятиэтажного дома на Самоцветном бульваре пострадал один человек. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России Свердловской области.Кроме этого, известно, что информация о пожаре поступила в 09.38. Возгорание произошло на балконе пятого этажа. Локализовать огонь удалось в 10.01 и потушить в 10.04.Всего в тушении было задействовано четыре единицы техники и 17 специалистов МЧС.