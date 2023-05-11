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В Свердловской области объявили срочный сбор волонтеров для тушения пожара под Первоуральском
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили срочный сбор волонтеров для тушения пожара под Первоуральском. Подчеркивается, что требуются только физически подготовленные мужчины.
Отмечается, что с собой обязательна экипировка. Также по возможности рекомендуют брать воду, ранцы и лопаты.
Для координации указан следующий телефон: 8-(961)-767-17-49 (Андрей).
«Прямо сейчас требуется много людей для помощи в тушении пожара под Первоуральском. Требуются только физически подготовленные мужчины. Девушкам будет тяжело»,
– говорится в сообщении близкого к власти телеграм-канала «Не для протокола».
Отмечается, что с собой обязательна экипировка. Также по возможности рекомендуют брать воду, ранцы и лопаты.
Для координации указан следующий телефон: 8-(961)-767-17-49 (Андрей).
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