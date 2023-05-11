В Свердловской области объявили срочный сбор волонтеров для тушения пожара под Первоуральском





– говорится в сообщении близкого к власти телеграм-канала «Не для протокола». «Прямо сейчас требуется много людей для помощи в тушении пожара под Первоуральском. Требуются только физически подготовленные мужчины. Девушкам будет тяжело»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявили срочный сбор волонтеров для тушения пожара под Первоуральском. Подчеркивается, что требуются только физически подготовленные мужчины.Отмечается, что с собой обязательна экипировка. Также по возможности рекомендуют брать воду, ранцы и лопаты.Для координации указан следующий телефон: 8-(961)-767-17-49 (Андрей).