В Екатеринбурге на турбазе «Пески» вспыхнул крупный пожар





– рассказали в МЧС. «Информации о пострадавших не поступало. Существовала угроза распространения огня на соседние строения, но в 12.06 огнеборцы локализовали пожар»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге на территории загородного клуба «Пески», расположенного рядом с озером Шарташ, вспыхнул крупный пожар площадью 200 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, горят гостевой дом, беседка и надворные постройки. Сведения о пожаре поступили на пульт диспетчера в 10.52.В тушении участвуют 25 человек и пять единиц техники.