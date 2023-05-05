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В Екатеринбурге на турбазе «Пески» вспыхнул крупный пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге на территории загородного клуба «Пески», расположенного рядом с озером Шарташ, вспыхнул крупный пожар площадью 200 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, горят гостевой дом, беседка и надворные постройки. Сведения о пожаре поступили на пульт диспетчера в 10.52.
В тушении участвуют 25 человек и пять единиц техники.
Как сообщили в пресс-службе свердловского МЧС, горят гостевой дом, беседка и надворные постройки. Сведения о пожаре поступили на пульт диспетчера в 10.52.
«Информации о пострадавших не поступало. Существовала угроза распространения огня на соседние строения, но в 12.06 огнеборцы локализовали пожар»,
– рассказали в МЧС.
В тушении участвуют 25 человек и пять единиц техники.
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