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В смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень попал автобус с детьми
Происшествия
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
На трассе Екатеринбург — Тюмень в серьёзное дорожное происшествие попал автобус, перевозивший детей. Из-за полученных в ДТП травм погиб один человек.
По предварительным данным, инцидент произошёл, когда водитель автобуса пытался совершить манёвр и начал разворачиваться, не пропустив легковые автомобили, как должен был, согласно правилам дорожного движения. В результате этого в автобус «въехала» «Lada».
Водитель отечественной легковушки (как выяснилось позже, 21-летний житель посёлка Тугулым) получил крайне тяжёлые травмы. Его успели госпитализировать, но в больнице он скончался.
Находившиеся в автобусе люди физически не пострадали. Как сообщается, дети (24 ребёнка) ехали пристёгнутыми в креслах. К тому же, массивная громада автобуса значительно погасила даже удар такой силы.
Территориально участок, на котором произошла авария, относится к Тюменской области. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники местного ГИБДД.
По предварительным данным, инцидент произошёл, когда водитель автобуса пытался совершить манёвр и начал разворачиваться, не пропустив легковые автомобили, как должен был, согласно правилам дорожного движения. В результате этого в автобус «въехала» «Lada».
Водитель отечественной легковушки (как выяснилось позже, 21-летний житель посёлка Тугулым) получил крайне тяжёлые травмы. Его успели госпитализировать, но в больнице он скончался.
Находившиеся в автобусе люди физически не пострадали. Как сообщается, дети (24 ребёнка) ехали пристёгнутыми в креслах. К тому же, массивная громада автобуса значительно погасила даже удар такой силы.
Территориально участок, на котором произошла авария, относится к Тюменской области. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники местного ГИБДД.
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