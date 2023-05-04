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На улице Татищева в Екатеринбурге горит дом
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге горит частный дом на улице Татищева. Об этом сообщает читатель «Вечерних ведомостей».
От пожара идет густой чёрный дым. На месте уже работают сотрудники МЧС.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что горят два частных жилых дома на площади 150 квадратных метров. В тушении участвуют 24 огнеборца, задействовано шесть единиц спецтехники.
От пожара идет густой чёрный дым. На месте уже работают сотрудники МЧС.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что горят два частных жилых дома на площади 150 квадратных метров. В тушении участвуют 24 огнеборца, задействовано шесть единиц спецтехники.
«Информации о пострадавших не поступало. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня»,
– добавили в МЧС.
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