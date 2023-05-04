На улице Татищева в Екатеринбурге горит дом





– добавили в МЧС. «Информации о пострадавших не поступало. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге горит частный дом на улице Татищева. Об этом сообщает читатель «Вечерних ведомостей».От пожара идет густой чёрный дым. На месте уже работают сотрудники МЧС.В пресс-службе МЧС по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что горят два частных жилых дома на площади 150 квадратных метров. В тушении участвуют 24 огнеборца, задействовано шесть единиц спецтехники.