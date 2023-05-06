Сухая погода может привести к новой волне пожаров в Свердловской области





– рассказал инструктор десантно-пожарной группы Абаканского авиаотделения Федеральной Авиалесоохраны Дмитрий Левченко. «Преобладает береза, рельеф местности равнина, высокая трава и засуха стоит. Осадков не было и не предвидится в ближайшее время. И дуют ветра, бывает, порывами до 20 м/с. Это очень способствует распространению огня. Довольно проблематично становится тушение»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Новый рост пожарной опасности ожидается в Свердловской области из-за теплой и сухой погоды. В регион планируют дополнительно перебросить 100 парашютистов и десантников Авиалесоохраны.Помощь в тушении лесных пожаров Свердловской области уже вторую неделю оказывают более 190 парашютистов и десантников Федеральной, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны.По обращению правительства Свердловской области дополнительно планируют отправить в регион еще 100 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны.