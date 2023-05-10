В Екатеринбурге первоклассник выпал из окна школы-интерната

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ученик первого класса школы-интерната выпал из окна третьего этажа. Следственный комитет проводит процессуальную проверку.По предварительной информации, 21 апреля в школе-интернате восьмилетний мальчик на перемене выпал из окна третьего этажа и получил травму. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.Сотрудники Следственного комитета во время проверки выясняют все обстоятельства инцидента. Будут опрошены родители пострадавшего ребенка и представители школы-интерната.