В ночном пожаре у семьи из Тавды сгорело всё имущество

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Тавде сгорел частный дом. Вместе с жилым домом огонь уничтожил остальные постройки и другое имущество владельцев.Судя по всему, возгорание произошло вскоре после полуночи. По вызову к месту происшествия — на улицу 2-й проезд Комсомольский — из пожарной части были высланы 5 единиц спецтехники и 17 человек личного состава. К моменту их прибытия огонь бушевал уже на площади в 112 квадратных метров. Горело не только основное жилое здание, но и надворные постройки. Мало того, пожар охватил гараж, в котором стоял отечественный автомобиль марки «ВАЗ 21099». Спасти машину пожарным не удалось.Открытое горение огнеборцы ликвидировали минут за 20. Но дальнейшая работа продлилась практически до утра. После проливки пепелища и разбора сгоревших конструкций пожарные удалились с места происшествия только в 04:50.Причины произошедшего устанавливаются. Меж тем, соседи погорельцев благодарят борцов с огнём — по их свидетельствам, был значительный риск, что огонь перекинется на другие дома по этой улице, и только усилия пожарных предотвратили эту опасность.