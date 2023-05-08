В ночной погоне по Полевскому пострадала пожилая женщина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в городе Полевском Свердловской области можно было увидеть погоню машины дорожно-постовой службы за мотоциклистом-лихачом. Она закончилась неприятно для байкера и болезненно — для его пассажирки.Погоня началась после того, как патрульные попытались остановить мотоциклиста, но тот не отреагировал на их сигналы. Он пытался скрыться от постовых, но на Зюзельской дороге выехал на полосу встречного движения, где его «Ирбис» врезался в автомобиль марки «Лада Калина». Байкер при этом не пострадал, в отличие от его пассажирки, которой оказалась 63-летняя местная жительница.О характере травм пожилой женщины пока не сообщается. Зато сообщается о том, что «гонщик» был сильно «навеселе». Результат освидетельствования показал 1,026 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Поскольку это не первый раз, когда 45-летнего мужчину задержали за пьяное вождение, судить его будут по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.