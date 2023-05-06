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При пожаре в частном доме в свердловской деревне погибли два человека
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В частном доме в деревне Корнилова в ночь на 11 мая произошел пожар. Во время тушения пожара обнаружили тела двух человек.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, территориальный следственный отдел проводит процессуальную проверку по данному факту. По предварительным данным, очаг возгорания находился посреди комнаты, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что данное происшествия не связано с криминальными проявлениями. Сыщики уголовного розыска уже установили личности погибших: это 58-летний хозяин дома и его 62-летний сосед.
Следователь СКР совместно с сотрудниками МЧС и полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Для определения точной причины смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, территориальный следственный отдел проводит процессуальную проверку по данному факту. По предварительным данным, очаг возгорания находился посреди комнаты, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что данное происшествия не связано с криминальными проявлениями. Сыщики уголовного розыска уже установили личности погибших: это 58-летний хозяин дома и его 62-летний сосед.
«По имеющимся сведениям, незадолго до своей гибели они употребляли спиртное, что, возможно, и послужило причиной неосторожного обращения с огнем»,
– сообщили в МВД.
Следователь СКР совместно с сотрудниками МЧС и полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Для определения точной причины смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы.
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