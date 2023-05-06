При пожаре в частном доме в свердловской деревне погибли два человека





– сообщили в МВД. «По имеющимся сведениям, незадолго до своей гибели они употребляли спиртное, что, возможно, и послужило причиной неосторожного обращения с огнем»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В частном доме в деревне Корнилова в ночь на 11 мая произошел пожар. Во время тушения пожара обнаружили тела двух человек.Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, территориальный следственный отдел проводит процессуальную проверку по данному факту. По предварительным данным, очаг возгорания находился посреди комнаты, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что данное происшествия не связано с криминальными проявлениями. Сыщики уголовного розыска уже установили личности погибших: это 58-летний хозяин дома и его 62-летний сосед.Следователь СКР совместно с сотрудниками МЧС и полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Для определения точной причины смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы.