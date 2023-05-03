ДТП с участием автобуса и двух иномарок случилось в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 10 мая, в Нижнем Тагиле произошла массовая авария с участием пассажирского автобуса и двух машин иностранного производства. Обошлось без жертв, но ДТП выявило проблему с водителями общественного транспорта.В утренний час автобус марки «ПАЗ» шёл по маршруту «Торговый центр «Райт» — Рудник имени 3 Интернационала». На улице Циолковского он по какой-то причине «взбесился» и въехал в автомобиль марки «Kia Sorento», который остановился по сигналу светофора. От удара иномарка сдвинулась вперёд, где врезалась в другую остановившуюся на перекрёстке машину — в «Nissan Sunny». К счастью, ни водитель автобуса 1971 года рождения, ни его ровесник за рулём «Kia», ни владелец «Ниссана» 1961 года рождения не пострадали. Все 15 пассажиров, находившиеся в момент столкновения в салоне автобуса, остались целы и невредимы.Представители нижнетагильской Госавтоинспекции виновника аварии не называют, остановившись на формулировке «водитель автобуса не справился с управлением». Меж тем, в одной из соцсетей женщина, представившаяся одной из пассажирок попавшего в ДТП автобуса, утверждает, что в салоне находилось гораздо больше людей. «Автобус был полный, все сидячие места были заняты и люди ехали даже стоя», — пишет она и, с учётом времени происшествия её утверждение похоже на правду (утро рабочих будней, как-никак). Кроме того, свидетельница утверждает, что водитель автобуса во время движения постоянно разговаривал по телефону, а причиной аварии назвал отказ тормозов.Интересно, что публикация данной новости вызвало в соцсетях бурную реакцию среди жителей Нижнего Тагила. Многие оставляют в комментариях подтверждения, что нижнетагильские водители автобусов постоянно отвлекаются на телефонные разговоры прямо за рулём. Один из подписчиков ВК-паблика «Инцидент Нижний Тагил» даже привёл пример, когда водитель во время движения устроил видеоконференцию со своими родственниками.При таком положении дел даже странно, что аварии, подобные сегодняшней, не происходят в Нижнем Тагиле ежечасно.