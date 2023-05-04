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В Североуральске компания подростков напала на школьника
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Североуральске подросток избил 15-летнего мальчика возле бассейна, а его приятель записал происходящее на видео.
Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, когда 15-летний подросток проходил с одноклассницей возле бассейна, его окликнула компания молодых людей. По предварительным данным, один из подростков включил камеру на телефоне, а второй, 2009 года рождения, подскочил и ударил потерпевшего. 15-летний мальчик получил травму уха, в том числе барабанной перепонки.
Прокуратура организовала проведение проверки. Также проверку проводит следственный отдел по Североуральску СУ СКР по Свердловской области.
Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, когда 15-летний подросток проходил с одноклассницей возле бассейна, его окликнула компания молодых людей. По предварительным данным, один из подростков включил камеру на телефоне, а второй, 2009 года рождения, подскочил и ударил потерпевшего. 15-летний мальчик получил травму уха, в том числе барабанной перепонки.
Прокуратура организовала проведение проверки. Также проверку проводит следственный отдел по Североуральску СУ СКР по Свердловской области.
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