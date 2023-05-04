В Североуральске компания подростков напала на школьника

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Североуральске подросток избил 15-летнего мальчика возле бассейна, а его приятель записал происходящее на видео.Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, когда 15-летний подросток проходил с одноклассницей возле бассейна, его окликнула компания молодых людей. По предварительным данным, один из подростков включил камеру на телефоне, а второй, 2009 года рождения, подскочил и ударил потерпевшего. 15-летний мальчик получил травму уха, в том числе барабанной перепонки.Прокуратура организовала проведение проверки. Также проверку проводит следственный отдел по Североуральску СУ СКР по Свердловской области.