Огнеборцы спасли в Свердловской области кота, собаку и лосенка



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области огнеборцы вытащили из горящей квартиры кота и собаку, а при тушении лесного пожара спасли лосенка.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, в квартире в Березовском на площади четырех квадратных метров загорелись вещи. Из подъезда самостоятельно эвакуировались семь человек. Люди при пожаре не пострадали.Спасатели вынесли из квартиры на свежий воздух кота и собаку в бессознательном состоянии. Они оказали питомцам первую помощь, благодаря чему те пришли в сознание.А при тушении лесного пожара неподалеку от Дегтярска первоуральские пожарные спасли маленького лосенка. Он находился один в лежанке, а вблизи подбирался пожар. Спасатели привезли животное в ветеринарную клинику Дегтярска. Ветврачи приютили его, отогрели и оказали ему первую медицинскую помощь. Сейчас жизни лосенка ничего не угрожает.