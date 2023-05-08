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Огнеборцы спасли в Свердловской области кота, собаку и лосенка
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области огнеборцы вытащили из горящей квартиры кота и собаку, а при тушении лесного пожара спасли лосенка.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, в квартире в Березовском на площади четырех квадратных метров загорелись вещи. Из подъезда самостоятельно эвакуировались семь человек. Люди при пожаре не пострадали.
Спасатели вынесли из квартиры на свежий воздух кота и собаку в бессознательном состоянии. Они оказали питомцам первую помощь, благодаря чему те пришли в сознание.
А при тушении лесного пожара неподалеку от Дегтярска первоуральские пожарные спасли маленького лосенка. Он находился один в лежанке, а вблизи подбирался пожар. Спасатели привезли животное в ветеринарную клинику Дегтярска. Ветврачи приютили его, отогрели и оказали ему первую медицинскую помощь. Сейчас жизни лосенка ничего не угрожает.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, в квартире в Березовском на площади четырех квадратных метров загорелись вещи. Из подъезда самостоятельно эвакуировались семь человек. Люди при пожаре не пострадали.
Спасатели вынесли из квартиры на свежий воздух кота и собаку в бессознательном состоянии. Они оказали питомцам первую помощь, благодаря чему те пришли в сознание.
А при тушении лесного пожара неподалеку от Дегтярска первоуральские пожарные спасли маленького лосенка. Он находился один в лежанке, а вблизи подбирался пожар. Спасатели привезли животное в ветеринарную клинику Дегтярска. Ветврачи приютили его, отогрели и оказали ему первую медицинскую помощь. Сейчас жизни лосенка ничего не угрожает.
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