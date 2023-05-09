В Верхней Пышме требуются волонтеры для тушения пожаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме, где горит 7 470 гектаров леса, требуются волонтеры для тушения пожаров. Добровольцев обеспечат ранцами.Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», группы добровольцев от трех человек на своих машинах нужны в село Мостовское. Волонтеров просят обратиться в администрацию Мостовского для распределения по номеру 8 (343) 686-61-74 (41).На данный момент в Верхней Пышме действуют три пожара на площади 7 470 гектаров. Самый крупный пожар площадью 7 390 гектаров – в 1,3 километра от села Мостовское.