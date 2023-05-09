Возрастное ограничение 18+
В Верхней Пышме требуются волонтеры для тушения пожаров
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Не для протокола»
В Верхней Пышме, где горит 7 470 гектаров леса, требуются волонтеры для тушения пожаров. Добровольцев обеспечат ранцами.
Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», группы добровольцев от трех человек на своих машинах нужны в село Мостовское. Волонтеров просят обратиться в администрацию Мостовского для распределения по номеру 8 (343) 686-61-74 (41).
На данный момент в Верхней Пышме действуют три пожара на площади 7 470 гектаров. Самый крупный пожар площадью 7 390 гектаров – в 1,3 километра от села Мостовское.
Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», группы добровольцев от трех человек на своих машинах нужны в село Мостовское. Волонтеров просят обратиться в администрацию Мостовского для распределения по номеру 8 (343) 686-61-74 (41).
На данный момент в Верхней Пышме действуют три пожара на площади 7 470 гектаров. Самый крупный пожар площадью 7 390 гектаров – в 1,3 километра от села Мостовское.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».