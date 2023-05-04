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На Широкой Речке в Екатеринбурге образовалась пробка из-за упавшего на бок КамАЗа
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге сегодня произошло ДТП со строительным большегрузом на улице Суходольской. Из-за этого на единственной дороге в микрорайон Мичуринский образовалась пробка.
Как сообщил читатель «Вечерних ведомостей», КамАЗ упал на бок на обочине. Судя по всему, рабочие сами перекрыли дорогу, чтобы вытащить упавший КамАЗ.
В связи с ДТП на улице Суходольской образовалась внушительная пробка.
Как сообщил читатель «Вечерних ведомостей», КамАЗ упал на бок на обочине. Судя по всему, рабочие сами перекрыли дорогу, чтобы вытащить упавший КамАЗ.
В связи с ДТП на улице Суходольской образовалась внушительная пробка.
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