На Широкой Речке в Екатеринбурге образовалась пробка из-за упавшего на бок КамАЗа



Фото: читатель «Вечерних ведомостей»



Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня произошло ДТП со строительным большегрузом на улице Суходольской. Из-за этого на единственной дороге в микрорайон Мичуринский образовалась пробка.Как сообщил читатель «Вечерних ведомостей», КамАЗ упал на бок на обочине. Судя по всему, рабочие сами перекрыли дорогу, чтобы вытащить упавший КамАЗ.В связи с ДТП на улице Суходольской образовалась внушительная пробка.