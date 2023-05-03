В Екатеринбурге водитель Mercedes Benz сбила подростка на электросамокате

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга водитель автомобиля Mercedes Benz сбила подростка на электросамокате. ДТП произошло сегодня в 02.14 на улице Краснолесья.По предварительным данным, водитель Mercedes Benz ехала по улице Краснолесья со стороны Рябинина в сторону Вильгельма де Геннина, выехала на пешеходный переход на красный свет и сбила подростка на электросамокате, который пересекал дорогу, не спешившись.В результате ДТП 16-летнего парня доставили в больницу с ушибом правой кисти.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находилась 30-летняя женщина со стажем вождения 13 лет. Она пояснила, что, подъезжая к регулируемому пешеходному переходу, думала, что загорится зеленый свет, и продолжила движение.