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В Екатеринбурге водитель Mercedes Benz сбила подростка на электросамокате
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Академическом районе Екатеринбурга водитель автомобиля Mercedes Benz сбила подростка на электросамокате. ДТП произошло сегодня в 02.14 на улице Краснолесья.
По предварительным данным, водитель Mercedes Benz ехала по улице Краснолесья со стороны Рябинина в сторону Вильгельма де Геннина, выехала на пешеходный переход на красный свет и сбила подростка на электросамокате, который пересекал дорогу, не спешившись.
В результате ДТП 16-летнего парня доставили в больницу с ушибом правой кисти.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находилась 30-летняя женщина со стажем вождения 13 лет. Она пояснила, что, подъезжая к регулируемому пешеходному переходу, думала, что загорится зеленый свет, и продолжила движение.
По предварительным данным, водитель Mercedes Benz ехала по улице Краснолесья со стороны Рябинина в сторону Вильгельма де Геннина, выехала на пешеходный переход на красный свет и сбила подростка на электросамокате, который пересекал дорогу, не спешившись.
В результате ДТП 16-летнего парня доставили в больницу с ушибом правой кисти.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находилась 30-летняя женщина со стажем вождения 13 лет. Она пояснила, что, подъезжая к регулируемому пешеходному переходу, думала, что загорится зеленый свет, и продолжила движение.
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