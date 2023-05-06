В результате ДТП в Берёзовском иномарка «прилегла отдохнуть» на крышу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сообщения о дорожных авариях, в результате которых машины переворачиваются и остаются лежать на крыше, не так уж редки. Но в Берёзовском произошёл совсем уж вопиющий случай.Этим утром на улице Строителей автомобиль марки «Дэу Нексия» оказался в положении «колёсами вверх» после того, как на большой скорости вылетел с проезжей части и врезался в стену 5-этажного здания. Удар был такой силы, что в некоторых окнах этого дома вылетели стёкла. Но при этом, по счастливой случайности, никто не пострадал. И даже водитель «Нексии» (по некоторым сообщениям, 19-летний юноша) выбрался из «перевёртыша» вполне самостоятельно и без серьёзных травм.Что же в этом необычного? Во-первых, по одной из версии, которую приводит телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», авария произошла из-за того, что молодой водитель устроил гонки по городской улице с другим автомобилистом. Ну, а во-вторых, в здании, которое стало финишем этих «гонок» расположен... местный отдел ГИБДД. Таким образом, автоинспекторам Берёзовского даже не пришлось выезжать на место происшествия.