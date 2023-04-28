В Кушве из-за перекрутившихся веревок самодельной качели погибла 9-летняя девочка





– рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Устанавливается, в чьем ведении находится земельный участок, на котором была расположена самодельная качель»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Кушве прокуратура начала проверку после гибели 9-летней девочки из-за перекрутившихся веревок самодельной качели. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По имеющейся на данный момент информации, 5 мая в вечернее время малолетняя девочка решила покататься на самодельной качели, расположенной во дворе общежития. Однако во время катания веревки качели перекрутились между собой и школьница погибла.