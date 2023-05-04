Спасатели предупредили о сильном ветре 7 мая в Свердловской области





– напоминают в МЧС. «Лучше всего остаться дома. В течение дня рекомендуется держать закрытыми окна, особенно если они выходят на солнечную сторону. Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, окна можно держать открытыми, если это безопасно. Использование кондиционера снижает риск перегрева. Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В свердловском управлении МЧС объявили штормовое предупреждение. Сегодня, 7 мая, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Также спасатели напоминают о чрезвычайной пожарной опасности.Там также подчеркнули, что нельзя оставлять детей и животных в припаркованных машинах даже на непродолжительное время.В случае ЧП необходимо звонить по номеру «101» или «112».