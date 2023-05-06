Свердловская прокуратура массово организует проверки по факту пожаров в регионе





– заявили в прокуратуре. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура массово организует проверки по факту лесных пожаров в Свердловской области. Ведомство намерено дать оценку деятельности органов местного самоуправления по профилактики и предупреждению пожаров.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, также будет дана оценка соблюдению требований законодательства о противопожарной безопасности и особого противопожарного режима.Известно, что в текущий момент проверки проходят в Березовском, Асбестовском, Артемовском, Ревдинском и Дегтярском округах.