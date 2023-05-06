Возрастное ограничение 18+
Свердловская прокуратура массово организует проверки по факту пожаров в регионе
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура массово организует проверки по факту лесных пожаров в Свердловской области. Ведомство намерено дать оценку деятельности органов местного самоуправления по профилактики и предупреждению пожаров.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, также будет дана оценка соблюдению требований законодательства о противопожарной безопасности и особого противопожарного режима.
Известно, что в текущий момент проверки проходят в Березовском, Асбестовском, Артемовском, Ревдинском и Дегтярском округах.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, также будет дана оценка соблюдению требований законодательства о противопожарной безопасности и особого противопожарного режима.
Известно, что в текущий момент проверки проходят в Березовском, Асбестовском, Артемовском, Ревдинском и Дегтярском округах.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,
– заявили в прокуратуре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Для ликвидации пожаров в Свердловскую область стянуты 250 парашютистов-десантников «Авиалесоохраны»
06 мая 2023
06 мая 2023