Для ликвидации пожаров в Свердловскую область стянуты 250 парашютистов-десантников «Авиалесоохраны»





– говорится в сообщении лесопожарной службы. «В Свердловской области отмечается значительный прирост числа новых лесных пожаров от палов травы, не затушенных костров, из-за огня от линейных объектов (железных дорог и других). За сутки в регионе возникло 30 новых лесных очагов, что составляет четверть от всех зарегистрированных 5 мая лесных пожаров в стране»,





– заявили в «Авиалесоохране». «Сегодня более одной тысячи парашютистов-десантников, работников лесных пожарных станций и привлеченных лиц тушат в Свердловской области 37 лесных пожаров, в том числе 13 крупных. Работает более 260 единиц наземной техники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловскую область из-за значительного роста лесных пожаров стянуты 250 парашютистов-десантников федеральной, Архангельской и Ханты-Мансийской «Авиалесоохраны».Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана».Также в регион перебросят два вертолета с увеличенной дальностью полета Ми-8 МТВ-1 из воздушного парка Межрегионального лесопожарного центра «Север». Кроме этого, в регионе будет использовать новые модели парашютов с повышенной безопасностью для заброски огнеборцев на труднодоступные пожары.