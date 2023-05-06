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В Свердловской области из-за пожаров объявили эвакуацию в нескольких населенных пунктах
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за пожаров в нескольких муниципалитетах Свердловской области власти объявили эвакуацию. Людей обещают разместить на базе соцучреждений, где их временно разместят и предоставят питание.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации пожаров сегодня, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Для эвакуации людей власти должны будут предоставить транспорт.
По данным «Ревдинском рабочего», в Дегтярске садоводы уже собираются на тушение пожара. Они намерены бороться с бушующей стихией своими силами.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации пожаров сегодня, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«В частности, в связи с ухудшением пожароопасной обстановки проводится эвакуация людей в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Покинуть территорию ряда садоводческих товариществ предложено уральцам под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским»,
– говорится в сообщение ДИПа.
Для эвакуации людей власти должны будут предоставить транспорт.
По данным «Ревдинском рабочего», в Дегтярске садоводы уже собираются на тушение пожара. Они намерены бороться с бушующей стихией своими силами.
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