В Свердловской области из-за пожаров объявили эвакуацию в нескольких населенных пунктах





– говорится в сообщение ДИПа. «В частности, в связи с ухудшением пожароопасной обстановки проводится эвакуация людей в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Покинуть территорию ряда садоводческих товариществ предложено уральцам под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Из-за пожаров в нескольких муниципалитетах Свердловской области власти объявили эвакуацию. Людей обещают разместить на базе соцучреждений, где их временно разместят и предоставят питание.Соответствующее решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации пожаров сегодня, сообщили в департаменте информационной политики региона.Для эвакуации людей власти должны будут предоставить транспорт.По данным «Ревдинском рабочего», в Дегтярске садоводы уже собираются на тушение пожара. Они намерены бороться с бушующей стихией своими силами.