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В Верхней Пышме в ДТП на улице Петрова погиб человек
Происшествия
Фото: ГИБДД Верхней Пышмы и Среднеуральска
Вчера вечером, в 20.30, в Верхней Пышме на улице Петрова «ВАЗ2110» выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Accent. В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали.
Как сообщили в ГИБДД Верхней Пышмы и Среднеуральска, от несовместимых с жизнью травм на месте происшествия до прибытия медиков скончался пассажир «ВАЗа». Еще четыре человека – водители и пассажиры обоих автомобилей – получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в Верхнепышминскую ЦГБ.
Причины и обстоятельств ДТП выясняются.
Как сообщили в ГИБДД Верхней Пышмы и Среднеуральска, от несовместимых с жизнью травм на месте происшествия до прибытия медиков скончался пассажир «ВАЗа». Еще четыре человека – водители и пассажиры обоих автомобилей – получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в Верхнепышминскую ЦГБ.
Причины и обстоятельств ДТП выясняются.
Фото: ГИБДД Верхней Пышмы и Среднеуральска
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