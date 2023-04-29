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В Березовском у муниципального двухэтажного жилого дома сгорела крыша
Происшествия
Фото: Сила Березовского в людях / vk.com
Вчера, 5 мая, в Березовском в муниципальном двухэтажном жилом доме на улице Загвоздкина произошел крупный пожар, площадь которого составила 225 квадратных метров. В результате происшествия сгорела крыша.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 21.49. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 18 человек.
Потушить пожар огнеборцам удалось в 22.35. Всего в тушении было задействовано пять единиц техники и 21 специалист МЧС.
По данным сообщества «Сила Березовского в людях», в происшествии никто не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 21.49. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 18 человек.
Потушить пожар огнеборцам удалось в 22.35. Всего в тушении было задействовано пять единиц техники и 21 специалист МЧС.
По данным сообщества «Сила Березовского в людях», в происшествии никто не пострадал.
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