Трёх собак оставили умирать в лесу возле Каменска-Уральского; одна погибла

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Овчарку и двух терьеров привязали к берёзе в лесополосе возле посёлка Мартюш, что под Каменском-Уральским. Подозревают, что таким жестоким образом хозяева попытались избавиться от ставших ненужными животных.Как сообщается в ВК-паблике «Подслушано Каменск-Уральский», местные жители несколько дней слышали лай, раздающийся из лесополосы. Когда собак нашли, одна из них — овчарка — была уже мертва. Судя по всему, она задохнулась в ошейнике, превратившемся в удавку. Оба терьера истощены и напуганы. Их передали зоозащитникам.Благодаря соцсетям удалось быстро установить хозяйку собак. В качестве доказательства даже опубликована фотография, на которой она запечатлена с этими животными. Её адрес передали полиции. Есть подозрение, что сама хозяйка и оставила своих питомцев умирать в лесу от голода — как отмечают очевидцы, собаки слишком взрослые, чтобы позволить посторонним людям отвести себя куда-то и привязать к дереву. Сообщается также, что полиция уже пообщалась с хозяйкой собак. С каким результатом — пока неизвестно.