В Ревде не могут найти руководительницу музейного комплекса «Память»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уже больше суток не могут найти жительницу Ревды, супругу Почётного гражданина города, педагога Сергея Новикова. Татьяну Новикову разыскивает не только полиция. К делу подключился поисковый отряд «Лиза Алерт».Последний раз руководительницу музейного комплекса «Память» видели 4-го мая в детском клубе «Ровесник». Оттуда она ушла примерно в 15:00, но домой так и не вернулась. Заявление о её пропаже в МО МВД России «Ревдинский» подал супруг. Сделал он это под утро, не дождавшись хотя бы позднего появления жены.Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения женщины. Сегодня по соцсетям разошлась и ориентировка от отряда «Лиза Алерт». В ней даны следующие приметы: рост - 162 сантиметра, телосложение – нормальное, цвет глаз – карие, волосы - каштановые, короткие. Одета была в серую куртку, голубые джинсы, бело-зелёные кроссовки. При себе может иметь чёрный рюкзак.Обладающих какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Новиковой просят обращаться в дежурную часть МО МВД России «Ревдинский» по телефонам: 5-15-68, 02 или 112.