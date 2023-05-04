В Екатеринбурге 16-летний велосипедист попал под колеса автомобиля



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил 16-летнего велосипедиста. ДТП произошло вчера в 22.50 на улице Полюсной.По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo при развороте на улице Полюсной напротив дома №9 сбил подростка на велосипеде. В результате 16-летнего парня доставили в больницу с переломом коленной чашечки.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находился 20-летний парень со стажем вождения три года. Он пояснил, что видел, как велосипедист едет навстречу. Но при управлении велосипедом подросток отвлекся на телефон и не заметил, как автомобилист начал совершать разворот.