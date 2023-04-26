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Напряжённой остаётся пожарная ситуация в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников
В буквальном смысле горячие точки продолжают возникать то в одной, то в другой части Свердловской области. Катаклизмы эти хоть и не шокируют таким масштабом и разрушительностью, как недавний пожар в Сосьве, но тоже доставляют немало бед местным жителям и хлопот — пожарным.
Так, в посёлке Октябрьский (находится неподалёку от города Арамиль) на большом пространстве вспыхнула трава. Пожар охватил территорию в 300 квадратных метров. В пламя попала и свалка, что затруднило тушение огня. Последнее сообщение из Октябрьского — огонь локализовали.
Ещё более масштабный пожар «задал жару» жителям Асбеста и прилегающих поселений. По информации телеграм-канала «Екатеринбург с огоньком», там уже несколько дней горит лес. Огонь охватил под сотню гектар. Дым от пожара несёт и на Асбест и на рядом расположенные посёлки. Точно такое же бедствие — и тоже в первой половине мая обрушалось на асбестовцев 2 года назад.
Наконец, в Екатеринбурге трава и разбросанный мусор загорелись в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района. Пожар возник на территории Уральского турбинного завода. Площадь горения составила 100 квадратных метров.
Так, в посёлке Октябрьский (находится неподалёку от города Арамиль) на большом пространстве вспыхнула трава. Пожар охватил территорию в 300 квадратных метров. В пламя попала и свалка, что затруднило тушение огня. Последнее сообщение из Октябрьского — огонь локализовали.
Ещё более масштабный пожар «задал жару» жителям Асбеста и прилегающих поселений. По информации телеграм-канала «Екатеринбург с огоньком», там уже несколько дней горит лес. Огонь охватил под сотню гектар. Дым от пожара несёт и на Асбест и на рядом расположенные посёлки. Точно такое же бедствие — и тоже в первой половине мая обрушалось на асбестовцев 2 года назад.
Наконец, в Екатеринбурге трава и разбросанный мусор загорелись в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района. Пожар возник на территории Уральского турбинного завода. Площадь горения составила 100 квадратных метров.
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