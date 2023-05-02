В свердловском природном парке «Оленьи ручьи» сгорело 20 гектаров леса





– отметил Калинкин. «Мы выясняем причины пожара и постараемся найти виновников. Надеюсь, это были не умышленные действия, а небрежность. Я обращаюсь к уральцам с призывом: строго соблюдайте особый противопожарный режим. Не разжигайте костры, не разжигайте мангалы на природе, берегите себя, берегите лес»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в природном парке «Оленьи ручьи» сгорело 20 гектаров леса. В департаменте информполитики региона сообщили, что пожар, предположительно, возник по вине туристов.Сейчас пожар уже локализован. Директор природного парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин рассказал, что выясняются причины возгорания.Всего в регионе за сутки ликвидировали 15 природных пожаров на площади более 200 гектаров. С огнем в лесах борются более 580 человек – специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов, МЧС, арендаторы лесных участков.