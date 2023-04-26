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Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Первоуральске
Происшествия
Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР
Возле станции Первоуральск грузовой поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел вечером 2 мая. По предварительным данным, женщина 1982 года рождения переходила железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинисту грузового поезда не удалось предотвратить наезд.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Также проверку проводит транспортная прокуратура.
Инцидент произошел вечером 2 мая. По предварительным данным, женщина 1982 года рождения переходила железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинисту грузового поезда не удалось предотвратить наезд.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Также проверку проводит транспортная прокуратура.
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