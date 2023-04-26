Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Первоуральске

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Возле станции Первоуральск грузовой поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.Инцидент произошел вечером 2 мая. По предварительным данным, женщина 1982 года рождения переходила железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинисту грузового поезда не удалось предотвратить наезд.Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Также проверку проводит транспортная прокуратура.