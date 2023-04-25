Расселенный барак на площади 250 «квадратов» горит в Екатеринбурге





– отметили в МЧС. «Существовала угроза распространения пожара на соседний жилой дом. Информации о пострадавших не поступало»,



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на площади 250 квадратных метров горит расселенных барак на улице Авангардной. Сообщение о возгорании поступило в 13.05.В пресс-службе МЧС рассказали, что первыми к месту происшествия прибыли огнеборцы пожарно-спасательной мотогруппы. Выяснилось, что горит двухэтажный расселений многоквартирный дом барачного типа.Огнеборцы локализовали пожар в 13.40. В тушении возгорания участвует 21 пожарный, задействовано восемь единиц спецтехники. Пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.