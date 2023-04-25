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Расселенный барак на площади 250 «квадратов» горит в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге на площади 250 квадратных метров горит расселенных барак на улице Авангардной. Сообщение о возгорании поступило в 13.05.
В пресс-службе МЧС рассказали, что первыми к месту происшествия прибыли огнеборцы пожарно-спасательной мотогруппы. Выяснилось, что горит двухэтажный расселений многоквартирный дом барачного типа.
Огнеборцы локализовали пожар в 13.40. В тушении возгорания участвует 21 пожарный, задействовано восемь единиц спецтехники. Пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.
В пресс-службе МЧС рассказали, что первыми к месту происшествия прибыли огнеборцы пожарно-спасательной мотогруппы. Выяснилось, что горит двухэтажный расселений многоквартирный дом барачного типа.
«Существовала угроза распространения пожара на соседний жилой дом. Информации о пострадавших не поступало»,
– отметили в МЧС.
Огнеборцы локализовали пожар в 13.40. В тушении возгорания участвует 21 пожарный, задействовано восемь единиц спецтехники. Пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.
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