Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге



Фото: читатель «Вечерних ведомостей»



Фото: читатель «Вечерних ведомостей»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вчера вечером произошло массовое ДТП на перекрестке Титова – Ферганская. В аварии пострадали четыре человека.По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota ехал по улице Титова со стороны Новинской в сторону Объездной и при повороте налево на улице Ферганскую не предоставил преимущество в движении двум ВАЗ-2114.В результате столкновения пострадали водитель и три пассажира одного из отечественных автомобилей. Их доставили в больницу с различными травмами.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Toyota находился 49-летний мужчина со стажем вождения 23 года. Он пояснил, что при повороте налево видел, что вдалеке едут две машины, но решил, что успеет совершить маневр. Когда водитель понял, что не успевает, то применил торможение, но столкновения избежать не удалось.