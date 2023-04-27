В Свердловской области зафиксировано больше всего термических точек среди регионов России

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В России с начала 2023 года произошло почти 40 тысяч природных пожаров и палов сухой травы. Больше всего термических точек зафиксировано в Свердловской области. Об этом глава МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ.По словам Куренкова, самое сложное положение в Свердловской области, где пожар охватил шесть населенных пунктов. Сгорели более 100 домов, но удалось не допустить дальнейшего распространения огня более чем на 7 тысяч домов. Сейчас возгорание остановлено, ведется работа по первоочередному обеспечению граждан и оказанию всесторонней помощи пострадавшим. Также проводится оценка ущерба, в том числе жилому фонду.Глава МЧС призвал органы местного самоуправления, собственников земель и граждан соблюдать правила пожарной безопасности, своевременно готовиться к пожароопасному периоду и содержать в надлежащем состоянии места забора воды.По итогам доклада Владимир Путин поручил оказать помощь в восстановлении поврежденного пожаром лечебно-исправительного учреждения в Сосьве, а также помочь властям регионов с восстановлением поврежденных домов до начала отопительного сезона. Также президент поручил организовать для детей, чьи семьи пострадали от пожаров, отдых в летних лагерях. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин даст соответствующие поручения.