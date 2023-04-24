Заведено 2 уголовных дела на «автоледи» из Тавды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Тавде будут судить местную жительницу, которую уже неоднократно ловили на «пьяном» вождении. Против женщины завели уже два уголовных делаПервый раз 32-летнюю любительницу «намахнуть» перед тем, как сесть за руль, поймали 25 марта текущего года. Она ехала в автомобиле марки «Тойота Церес», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мало того, выяснилось, что она не может предъявить водительские права: просто потому, что никогда их не имела. За бесправную езду, да ещё и «под шафе» даму административно арестовали на 10 суток. Но, как показали дальнейшие события, наказание воспитательного эффекта не возымело.Уже 17 апреля молодая тавдинка повторила свой «подвиг». Будучи «навеселе», она села за руль «ГАЗели» своего супруга и тронулась с места. Как она объясняла впоследствии, ей просто понадобилось переставить машину. Но «переставила» она её в соседский забор, что, разумеется, привлекло внимание сотрудников Госавтоинспекции. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).Но и это не утихомирило уралочку. В следующий раз её поймали на пьяном вождении в ночь с 26 на 27 апреля. Как сообщает МО МВД России «Тавдинский», инспекторы, возможно, и не остановили бы «Тойоту», но поскольку машина уже была им знакома, решили-таки проверить, всё ли в порядке. И, конечно, оказалось, что не всё в порядке. Дама вновь оказалась в подпитии и ехала с такой же поддатой подругой в кафешку продолжать возлияния. Тут-то на неё и завели вторую «уголовку». Теперь «бесправная» автолюбительница ждёт сразу двух судов. И не факт, что до начала процессов её снова не поймают на том же самом.