В Екатеринбурге за сутки сняли с поездов трех дебоширов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Транспортные полицейские Екатеринбурга за сутки задержали в пассажирских поездах трех дебоширов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.Первое сообщение поступило вечером 1 мая от проводника вагона поезда «Симферополь – Екатеринбург». По прибытии состава на ж/д вокзал Екатеринбурга транспортные полицейские сняли с поезда ранее неоднократно судимого жителя Пермского края 1984 года рождения. Пьяный мужчина на участке Каменск-Уральский – Екатеринбург матерился и назойливо приставал к другим пассажирам.Начальник поезда составил акт о недостойном поведении пассажира, на основании которого ему было отказано в дальнейшем проезде.Второе сообщение поступило ночью 2 мая от проводника поезда «Нижневартовск – Адлер». С поезда сняли двух мужчин, один из которых уроженец Пермского края 1985 года рождения, а второй – житель Тюмени 1970 года рождения. Оба пассажира официально нигде не работают, а житель Пермского края ранее привлекался к уголовной ответственности. Пьяные мужчины мешали работе поездной бригады и отдыху пассажиров, на замечания не реагировали. В пути следования нарушитель из Тюмени распивал спиртное.Всех трех дебоширов доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский. Там на них составили административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». В отношении 53-летнего тюменца составлен протокол по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ «Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах».